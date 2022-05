Etats-Unis: Un Irakien inculpé pour avoir prévu d’assassiner George W. Bush

États-Unis : Un Irakien inculpé pour avoir prévu d’assassiner George W. Bush

Un Irakien lié au groupe État Islamique a été arrêté et inculpé mardi aux États-Unis, soupçonné d’avoir préparé une tentative d’assassinat contre l’ancien président américain George W. Bush, ont annoncé les autorités.

Shihab Ahmed Shihab, 52 ans, est accusé d’avoir «aidé et soutenu un complot visant à tuer l’ancien président des États-Unis George W. Bush», a indiqué dans un communiqué un procureur fédéral de l’Ohio. Il précise que l’homme avait fait des repérages, prévu de faire venir toute une équipe du Moyen-Orient et réfléchi à acquérir armes et uniformes de police factices afin de tuer le président, à l’origine de l’invasion de l’Irak en 2003.