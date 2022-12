Lyon: un Iranien se jette dans le Rhône pour attirer l’attention sur son pays

Lyon (F) : Un Iranien se jette dans le Rhône pour attirer l’attention sur la vie dans son pays

«La police attaque les gens, on a perdu beaucoup de fils et de filles, on doit faire quelque chose», affirme d’une voix calme l’homme dans cette vidéo postée sur plusieurs réseaux sociaux avant de commettre l’irréparable. «J’ai décidé de me suicider dans le fleuve Rhône, c’est un challenge pour montrer que nous, peuple iranien, nous sommes très fatigués de cette situation», annonce-t-il.