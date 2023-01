Allemagne : Un Iranien soupçonné de préparer un attentat «islamiste» arrêté

Un Iranien de 32 ans, soupçonné de préparer un attentat «islamiste» à l’aide de cyanure et de ricine, a été interpellé dans l’ouest de l’Allemagne, ont annoncé dimanche la police et le parquet général de Düsseldorf. Son logement à Castrop-Rauxel (Rhénanie du nord-Westphalie) a été perquisitionné pour trouver d’éventuelles «substances toxiques» destinées à commettre une attaque, selon un communiqué du parquet général et de la police de Münster.