Israël : Un Israélien poignardé à mort près de Tel-Aviv

Une attaque au couteau a eu lieu ce mercredi dans une ville du centre d’Israël, pas de loin de Tel-Aviv.

Israël et la Cisjordanie ont été le théâtre à partir d’octobre 2015 et pendant des mois d’attaques anti-israéliennes commises le plus souvent au couteau par de jeunes Palestiniens isolés, parfois aussi à la voiture bélier et dans une moindre mesure, à l’arme à feu.