Attaques à Jérusalem : Un Israélien succombe à ses blessures, le bilan passe à deux morts

Bombes activées à distance

Une source sécuritaire avait précisé à l’AFP que les bombes avaient été activées à distance. Samedi, les forces de sécurité israéliennes ont brièvement bloqué une route principale à Jérusalem en raison de la découverte d’un colis suspect non loin du site des attentats. Une fausse alerte, a plus tard indiqué la police.

Poussée des violences

Le double attentat a été perpétré sur fond d’une poussée des violences liées au conflit israélo-palestinien et de tractations sur la formation d’un gouvernement mené par l’ex-Premier ministre Benjamin Netanyahu , qui pourrait être le plus à droite de l’histoire d’Israël. Le secteur oriental de Jérusalem est occupé par Israël depuis 1967, de même que le territoire palestinien de Cisjordanie. La bande de Gaza , une enclave palestinienne, est sous blocus israélien depuis plus de 15 ans.

Dans la foulée d’attaques anti-israéliennes meurtrières en mars et avril menées par des Palestiniens, l’armée israélienne a mené plus de 2000 raids en Cisjordanie notamment dans les secteurs de Jénine et Naplouse. Ces raids israéliens, et les heurts qui y sont parfois associés, ont fait plus de 125 morts côté palestinien, bilan le plus lourd depuis sept ans selon l’ONU.