Proche-Orient : Frappe israélienne sur l’immeuble de la chaîne de télévision Al-Jazeera à Gaza

Tsahal a visé samedi le bâtiment abritant les médias Al-Jazeera et Associated Press dans l’enclave palestinienne. Parallèlement, un Israélien a été tué près de Tel-Aviv par des tirs de roquette.

L’armée israélienne a mené une frappe samedi sur l’immeuble d’une dizaine d’étages abritant les locaux de la chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera et l’agence de presse américaine Associated Press (AP) dans la bande de Gaza, ont constaté des journalistes de l’AFP. «Une frappe israélienne a dévasté la tour qui abrite les bureaux d’AP dans la ville de Gaza», a écrit sur Twitter Jon Gambrell, un journaliste de l’agence américaine.

Le dernier bilan des autorités palestiniennes fait état de 139 morts, dont 39 enfants, et près de 1000 blessés dans les raids aériens et bombardements israéliens sur la bande de Gaza.

L’Egypte a ouvert samedi sa frontière terrestre avec Gaza et envoyé dix ambulances dans l’enclave palestinienne pour évacuer et traiter dans ses hôpitaux des Palestiniens blessés dans des bombardements israéliens. Le Caire a «exceptionnellement ouvert le passage de Rafah pour permettre l’entrée des ambulances égyptiennes en vue de traiter les blessés en Egypte», a précisé une source.

Israélien tué près de Tel-Aviv

Par ailleurs, dix membres d’une famille palestinienne parmi lesquels huit enfants et deux femmes ont été tués samedi matin dans cette frappe, selon les secours palestiniens. Le dernier bilan des autorités palestiniennes fait état de 139 morts, parmi lesquels 39 enfants et 1000 blessés dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis lundi.

En Israël, plus de 2300 roquettes ont été lancées sur le territoire israélien depuis lundi, tuant 10 personnes, parmi lesquelles un enfant et un soldat, et faisant plus de 560 blessés, selon les secours. Selon l’armée, le bouclier antimissile «Dôme de fer» a intercepté plus de la moitié de ces missiles.