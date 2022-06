Venise : Un Italien demande sa fiancée en mariage dans un supermarché

Il trouvait ça plus romantique que sur une gondole. À Mira, près de Venise, Salvatore a demandé à Tiziana si elle voulait l’épouser au micro d’une caisse d’un grand magasin.

«Mon amour, je veux te demander quelque chose, en présence de tous», a déclaré Salvatore Costarelli depuis la caisse de ce supermarché situé à Mira, selon une vidéo diffusée, samedi, sur le site internet du «Corriere del Veneto». Et le jeune homme de se lancer: «Je t’aime, tu es ma vie, je veux te demander, veux-tu m’épouser?»

On entend alors des applaudissements hors champ, tandis que les images montrent le rayon des produits d’entretien où la jeune femme, Tiziana Famao, manque de s’effondrer sur son caddy. On voit ensuite le couple en train de s’étreindre au rayon des surgelés, une bague sort de la poche de Salvatore avant d’être mise au doigt de Tiziana. Enfin, un long baiser met au comble de l’enthousiasme les caissières, qui laissent exploser rires et applaudissements.