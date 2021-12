Covid-19 : Un Italien tente de se faire vacciner sur un faux bras en silicone

La prothèse était très bien faite, mais la couleur et la sensation au toucher ont immédiatement éveillé les soupçons de l’infirmière, qui lui a demandé d’enlever sa chemise.

«Cette affaire friserait le ridicule si on ne parlait pas d’un geste d’une gravité énorme et inacceptable face au sacrifice que la pandémie fait payer à toute notre communauté en termes de vies humaines et de coûts sociaux et économiques», a dénoncé Alberto Cirio dans un post sur sa page Facebook.