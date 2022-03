Un jeu télé inspiré de James Bond sur Prime Video

États-Unis : Un jeu d’aventures inspiré de James Bond bientôt sur Prime Video

Une émission emmenant des candidats sur les traces du célèbre espion est en préparation. Le casting est ouvert.

Les candidats devront répondre à des questions et franchir des obstacles. Composé de huit épisodes. «007’s Road to a Million» sera tourné durant la deuxième partie de 2022, et sera ensuite diffusé dans 240 pays. La production, dont font partie Michael G. Wilson et Barbara Broccoli – producteurs des «James Bond» – est à la recherche de participants. Les inscriptions, réservées aux personnes majeures, sont ouvertes jusqu’au 22 avril 2022.