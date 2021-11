France – Un jeu de simulation agricole en mode chasseur de têtes

Les compétences acquises par les joueurs d’e-sport sont toujours plus reconnues auprès des recruteurs. Partant de cette idée, le gouvernement français espère y trouver la relève dans le secteur agricole, qui manque de 60’000 professionnels au moins. Il a ainsi lancé une compétition sur «Farming Simulator».

Dans ce jeu développé par le studio zurichois Giants Software, il faut faire prospérer son exploitation agricole en optimisant ses récoltes et ses moyens de production, composés notamment d’un riche parc de véhicules utilitaires.

Dotation dérisoire

Les gamers français ont cependant vite relevé la pauvreté des prix mis en jeu par le Ministère de l’agriculture. Les six finalistes qui s’affronteront le 6 décembre sur Twitch se contenteront de la nouvelle version du jeu, «Farming Simulator 22», d’un écran d’ordinateur gaming et d’un panier gourmand d’une valeur de 30 fr.

Loin des dotations mirobolantes des tournois de «League Of Legends» ou «Fortnite»… et plus proche des revenus parfois dérisoires que touchent les agriculteurs, ont ironisé des internautes.