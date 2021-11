Test : Un jeu de tir de grand-papa qui fait encore des étincelles

Sorti sans crier gare, le mode multi free-to-play de «Halo Infinite» offre une expérience solide, bien que classique.

Après les sorties «manquées» des derniers «Call of Duty» et «Battlefield», voici qu’une option signée 343 Industries arrive dans de bonnes dispositions pour les aficionados de jeux de tir à la première personne. Plus intimiste que le jeu bugué d’EA, «Halo Infinite» propose des parties réunissant entre huit et 24 joueurs sur dix cartes et quatre modes de jeu (Assassin, Crâne, Capture de Drapeaux, Capture de Zones).