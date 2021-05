Genève - Un jeu en ligne pour prévenir le Covid à l’hôpital

Une démarche innovante d’une efficacité redoutable. Une équipe des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a mis au point un «serious game», intitulé «Échappe au Covid-19» . Ce jeu en ligne, destiné au personnel médical, vise à renforcer l’application des consignes de prévention pour éviter la propagation du virus en milieu hospitalier. Résultat: l’adhésion des employés est trois fois plus importante que lors de la simple lecture de directives, ont indiqué les HUG, lundi dans un communiqué. Le jeu est maintenant largement diffusé dans les institutions de santé suisses. Bien qu’adressé au personnel soignant, il est possible à n’importe qui de tenter l’expérience.

«Game over»

Risque élevé de propagation à l’hôpital

La propagation du coronavirus dans les hôpitaux constitue une menace sérieuse. «Il est donc dans l’intérêt public de trouver un moyen novateur d’augmenter la connaissance et le respect des consignes en milieu hospitalier » explique Laurent Suppan, médecin adjoint au Service des urgences, qui a participé à la réalisation du jeu. Et d’ajouter qu’«à terme, nous devrions toucher plus de 240'000 soignants travaillant en Suisse. A priori, ce jeu pourrait donc avoir un impact marqué sur le terrain».