États-Unis

Un jeu entre ados finit en macabre découverte

En s’amusant avec une nouvelle application, des jeunes sont tombés sur une valise contenant des restes humains, vendredi à Seattle. Une enquête est en cours.

Les autorités confirment avoir reçu un coup de fil signalant la présence d’un colis suspect près de la plage, mais elles ne révèlent pas l’identité de leur interlocuteur. Sur place, les forces de l’ordre ont inspecté la fameuse valise et d’autres sacs retrouvés non loin: tous contenaient des parties de corps humain, dit un communiqué. Les restes ont été transmis à un médecin légiste, qui doit identifier la victime ou les victimes et tenter de déterminer les causes de la mort.