Université de Genève : Un jeu vidéo d’action qui booste la lecture

Une équipe de chercheurs italo-suisses a créé un jeu qui permet d’améliorer les capacités de lecture et d’apprentissage des enfants.

Le jeu s’appelle «Skies of Manawak», son design allie les jeux vidéo d’action à des mini-jeux entraînant différentes fonctions exécutives sollicitées lors de la lecture.

Et si les jeux vidéo, au lieu d’être un obstacle à la lecture, pouvaient au contraire aider à son apprentissage? C’est le défi que s’est lancé une équipe de l’Université de Genève (Unige), en collaboration avec des scientifiques de l’Université de Trento, en Italie. Dans cette optique, ils ont créé un jeu vidéo qui entraîne différentes fonctions exécutives, telles que la mémoire de travail, l’inhibition et la flexibilité cognitive, fonctions auxquelles l’enfant fait appel pendant la lecture.

«L’univers de ce jeu est un monde alternatif dans lequel l’enfant, accompagné de son Raku, une créature volante, doit avancer et exécuter différentes missions pour sauver la planète», explique Angela Pasqualotto, première auteure de l’étude basée sur sa thèse à l’Université de Trento. Les chercheurs ont ensuite coopéré avec 150 enfants italiens âgés de 8 à 12 ans, répartis en deux groupes: le premier joue au jeu développé par l’équipe, et le second à Scratch, un jeu qui enseigne aux enfants à programmer.