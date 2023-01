Vaud: Un jeu vidéo pour promouvoir l’entraide

Développé en partenariat avec Digital Kingdom, entreprise vaudoise de création de jeux vidéo, pour rassembler toutes les générations autour des valeurs d’entraide, de bienveillance et de proximité, Let’s Help Together réunit les joueurs dans une même pièce et ne nécessite pas de console de jeu. Il est disponible dès ce mardi sur la plateforme suisse airconsole.com. «Le bénévolat est une affaire collective et intergénérationnelle, que l’implication soit ponctuelle ou dans la durée. Afin de susciter un intérêt pour cette activité auprès de la population – en particulier auprès d’un public plus jeune – nous avons choisi d’innover en utilisant le jeu vidéo comme levier d’action», précise Daniel Drainville, directeur de la Croix-Rouge vaudoise.