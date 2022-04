Présidentielle française : Un jeudi au pas de charge pour les deux présidentiables

Marine Le Pen est attendue pour un grand meeting après une interview télévisée ce matin tandis qu’Emmanuel Macron va tenter de convaincre au Havre.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Un déplacement consacré à l’écologie pour Emmanuel Macron , le premier grand meeting de l’entre-deux-tours dans le sud pour Marine le Pen : les deux finalistes de la présidentielle remontent au front jeudi dans une campagne menée tambour battant avant le second tour du 24 avril.

Mobiliser les troupes dans la dernière ligne droite mais aussi et surtout convaincre les indécis et les 12,8 millions de personnes qui se sont abstenues dimanche. Si les sondages donnent pour l’instant Emmanuel Macron vainqueur (53 à 55%), le match retour s’annonce beaucoup plus serré qu’en 2017.