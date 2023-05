Météo: Un jeudi quasi estival avant le retour des orages vendredi

Genève connaîtra peut-être ses premiers 25 degrés de l’année ce jeudi. Lucien Fortunati

Les thermomètres n’ont que rarement dépassé la barre des 20 degrés depuis le début de cette année à basse altitude. Les maximales jusqu’au 3 mai se situent entre 20 et 23 degrés en plaine, et encore: les jours avec des maximales au-delà des 20 degrés se comptent sur les doigts d’une main. Ces «records» seront battus en bien des régions ce jeudi avec 22 à 24 degrés en plaine et pourquoi pas les premiers 25 degrés de l’année du côté de Genève, Bâle, Sion ou encore Coire, rapporte MeteoNews.

Les régions de montagne ne seront pas en reste avec encore une bonne vingtaine de degrés attendus vers 1000 m d’altitude et une limite du zéro degré avoisinant les 3500 m.

Températures maximales mesurées en 2023 en Suisse MeteoNews

Tous les ingrédients seront donc réunis pour profiter de cette journée en plein air et la soirée s’annonce également baignée de douceur. Cela ne durera toutefois pas puisque de premières averses parfois accompagnées d’un coup de tonnerre se produiront en seconde partie de nuit sur le Jura et en Ajoie, alors qu’elles resteront rares voire inexistantes dans les autres régions.

Un courant du sud-ouest dirigera ensuite de l’air instable et humide vers la Suisse vendredi, favorisant ainsi les développements orageux. Si le soleil sera encore généreux dans l’ensemble, des averses et orages localement forts éclateront ainsi en cours d’après-midi et surtout en fin de journée, notamment sur le Jura et les Préalpes. Certaines régions et notamment le Valais pourront toutefois passer entre les gouttes.

Week-end en deux temps

Nous profiterons ensuite de conditions agréables samedi avec un temps assez ensoleillé et doux. La situation se dégradera par contre plus sérieusement dimanche avec le passage d’une zone d’humidité accompagnée d’averses et d’orages.

Prévisions météo pour ce dimanche en Suisse. MeteoNews

Les dernières tendances pour la semaine prochaine ne sont guère très réjouissantes. Si de belles éclaircies sont attendues lundi, un front froid assez actif devrait nous valoir un temps maussade et frais mardi. La situation peinera à se remettre pour la suite avec la persistance de conditions variables et plutôt fraîches pour la saison. À noter toutefois que ces conditions sont très favorables pour la nature ou encore les forêts, précise MeteoNews. Les agriculteurs devront par contre prendre leur mal en patience avant d’espérer faire les fenaisons (ndlr: récolte des foins)…