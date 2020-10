Valais : Un jeune a tué pour «un motif futile»; 12 ans de prison

L’homme de 21 ans qui comparaissait ce vendredi pour avoir tué un jeune de 22 ans écope de 12 ans d’enfermement après lesquels il sera expulsé de Suisse.

Un jeune homme de 21 ans a été condamné vendredi à 12 ans ans de prison pour meurtre par le tribunal de Martigny. Il avait tué un homme de 22 ans avec un couteau en mars 2018 à la gare de Martigny (VS). La défense va faire appel.

La Cour a condamné le jeune homme à 12 ans de peine privative, auxquels s’ajoutent 10 mois pour lésions corporelles simples pour une affaire qui s’est déroulée deux mois environ avant le meurtre. Le tribunal s’est montré plus sévère que le procureur qui avait requis 10 ans de prison plus tôt dans la journée.

Une fois sa peine purgée, le jeune homme, ressortissant portugais au bénéfice d’un permis B au moment des faits, sera expulsé de Suisse pour une durée de 10 ans. Il parle portugais, a de la famille dans le pays et, vendredi matin lors de l’audience, il a dit ne pas s’opposer à cette possible expulsion.

«Votre faute est lourde»

La Cour a estimé que ce tragique 16 mars 2018, le condamné s’est immiscé dans une dispute qui ne le concernait pas et a «provoqué la victime». Alors que rien ne l’empêchait de partir, il a sorti un couteau, «ne laissant aucune chance à la victime de s’en sortir».

«Vous avez agi très rapidement, avec sang-froid. Vous avez envisagé et accepté de causer la mort. Votre faute est très lourde. Il vous tenait tête et vous l’avez tué pour ça, sans préavis et pour un mobile futile, a dit le président de la cour Florent Boissard en s’adressant au condamné.