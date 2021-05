suisse alémanique - Un jeune agressé par des inconnus dans le tram

17 mai, journée internationale contre les violences LGBTQI+phobes.

Ce lundi a lieu la Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie. Elle commémore le retrait de l’homosexualité de la liste des maladies mentales de l’OMS, qui a eu lieu le 17 mai 1990. C’est quinze ans plus tard que la première Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie a été célébrée, dans plus de soixante pays à travers le monde. L’événement est marqué par des actions de prévention et de sensibilisation luttant contre toutes les formes de LGBTQI+phobies. (Glossaire pour l’acronyme LGBTQI+)