New York : Un jeune Américain radicalisé attaque des policiers à la machette

Getty Images via AFP

Selon la police de New York, l’accusé a frappé deux agents sur la tête, sans mettre leurs vies en danger.

Un Américain de 19 ans, qui a attaqué des policiers à la machette le soir du Nouvel-An à Manhattan, a été inculpé, lundi, pour «tentatives de meurtre sur agent», a annoncé la police de New York. Trevor B. est accusé d’avoir agressé trois agents juste à l’extérieur de la zone de sécurité de Times Square, où les New-Yorkais se rassemblent par milliers le soir du réveillon. Il a frappé deux agents sur la tête, sans mettre leur vie en danger, avant d’être immobilisé par un autre policier qui a fait usage de son arme de service, le blessant à l’épaule.

Le jeune homme est originaire de Wells, une petite ville du Maine (nord-est), selon la police de New York, qui n’a à ce stade pas fourni plus de détails. D’après les médias américains, il aurait manifesté récemment des signes de radicalisation islamiste. Il est soupçonné d’avoir voulu commettre un attentat suicide.

Il voulait mourir en martyr

Selon des sources anonymes citées par la chaîne CNN, il portait sur lui un journal intime dans lequel il avait exprimé son désir de rejoindre les rangs des talibans afghans et de mourir en martyr. Le «New York Times» précise qu’il avait écrit dans ce carnet une lettre d’adieu à sa mère. La police fédérale l’avait interrogé à la mi-décembre après avoir été informée par un de ses proches de propos djihadistes et surveillait ses activités sur internet, ont confié des agents à la chaîne NBC sous couvert d’anonymat. L’unité antiterroriste du FBI participe à l’enquête, a confirmé Keechant Sewell, cheffe de la police de New York, lors d’une conférence de presse, dimanche, sans en dire davantage.