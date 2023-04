NYON (VD): Un jeune délinquant repenti devant le Tribunal

Il y a trois ans, le jeune homme avait insulté et menacé, voire frappé des policiers et endommagé deux voitures de police à coups de pied. Il avait aussi tagué allègrement de slogans anti-police des bâtiments aussi divers qu’un poste de police, une crèche ou encore le bâtiment même du Tribunal. Cela le plus souvent sous l’effet de l’alcool. Incarcéré en février 2021, il avait passé 9 mois sous les verrous.

Mais lors de la reprise de l’audience suspendue il y a près d’un an et demi, la Cour a eu la bonne surprise d’entendre un homme de 27 ans assagi, relate le quotidien «La Côte». En effet, il a cessé de boire (analyses de cheveux tous les 4 mois à l’appui), vient de décrocher un job fixe et rembourse peu à peu ses dettes. Ce changement radical devrait lui être bénéfique. En effet, son avocate et le procureur se sont entendus sur un accord pour une réquisition modérée: huit mois avec sursis de trois ans sous condition de la poursuite du traitement avec une psychologue, 60 jours-amendes avec sursis et une amende. Le verdict formel est attendu ces prochains jours.