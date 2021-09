Canton de Fribourg : Un jeune arbitre se prend un coup de boule

Un joueur de 4e ligue de foot a réagi violemment après avoir écopé d’un carton rouge. Il risque une longue suspension et a été viré de son club.

Le football amateur ne sort pas grandi d’incidents tels que celui qui s’est déroulé samedi, à Lentigny (FR), qui a conduit à l’arrêt brutal de la rencontre opposant l’équipe 2 de Sarine-Ouest et l’équipe 2 de Givisiez, rapporte le site de «La Liberté». Entre ces deux clubs de 4e ligue, le score venait de passer à 2-1 pour Givisiez, après une réussite adverse. Ce but encaissé à moins de 20 minutes de la fin du match a été contesté par un joueur de Givisiez, qui a écopé d’un carton rouge après avoir insulté l’arbitre. Mais au lieu de quitter le terrain, il est retourné auprès de l’arbitre et lui a asséné un coup de boule. Ce dernier, âgé d’une vingtaine d’années et supervisé ce jour-là par un membre de la commission des arbitres fribourgeois, a immédiatement sifflé la fin du match.