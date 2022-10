Genève : Un jeune au volant d’une Toyota grise est porté disparu

Ludovic C. a quitté précipitamment et sans raison apparente son domicile au Grand-Saconnex, mardi après-midi, vers 14h. C'est la première fois qu'il agit de la sorte. Depuis, ce jeune homme de 21 ans reste introuvable. Selon l’avis de disparition de la police cantonale, il se déplace à bord d'une TOYOTA Yaris grise, immatriculée GE 100503 et pourrait se rendre en France voisine, dans le pays de Gex.

Ludovic C. mesure 184 cm et pèse 130 kg. Il a les cheveux bruns mi-longs et porte une barbe de quelques jours. Toute personne ayant vu cet homme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au + 41 22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche.