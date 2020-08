Bélarus : Un jeune blogueur de grand renfort aux manifestants

Un blogueur bélarusse de 22 ans est à la base d’une chaîne sur Telegram qui est devenue un outil de communication essentiel pour les manifestants.

Stepan Svetlov, utilisant aussi le nom de famille Poutilo, est le fondateur de Nexta (Quelqu’un, en bélarusse, ndlr) une chaîne sur le communicateur Telegram, suivie par 2,1 millions d’abonnés, qui contribue à mobiliser les manifestants et leur permet de partager les photos et les vidéos des rassemblements et des violences dans les rues bélarusses.