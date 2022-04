Tessin : Un jeune canyoneur se blesse grièvement dans le Val Maggia

Un citoyen néerlandais s’est grièvement blessé à Linescio, au Tessin, en tentant de descendre la rivière Rovana.

Le jeune homme a été secouru par son compagnon qui l’a ramené sur la rive et a alerté les services d’urgence, a annoncé samedi la police tessinoise. En plus des agents de la police et du Club alpin suisse (CAS) de Locarno, des sauveteurs de la REGA sont intervenus. Ils ont tenté de pratiquer un massage cardiaque sur la victime avant de la transporter à l’hôpital. Ses jours sont toujours en danger, selon la police.