Manifestations de 2019 à Hong Kong : Un jeune condamné à 7 ans de prison pour avoir blessé un policier

Un étudiant de 21 ans a été reconnu coupable de blessures volontaires, après avoir donné un coup de cutter à un représentant des forces de l’ordre, en octobre 2019.

Un juge de Hong Kong a condamné lundi, à sept ans et neuf mois de prison un jeune homme qui avait infligé un coup de cutter dans le cou à un policier pendant les gigantesques manifestations pro-démocratie de 2019. Hui Tim-lik, un étudiant alors âgé de 19 ans, avait blessé le policier en octobre 2019, au paroxysme du mouvement pro-démocratie qui avait fait descendre des millions de personnes dans les rues de Hong Kong.

Le jeune homme, qui avait été immédiatement arrêté et reste détenu depuis, avait initialement été inculpé de tentative de meurtre. L’accusé, qui selon ses avocats perd facilement le contrôle de lui-même car il souffre de troubles du spectre de l’autisme, n’a finalement été condamné que pour blessures volontaires. Il avait plaidé coupable et, dans une lettre lue devant la Cour, exprimé des remords pour sa «stupidité» et sa «haine».