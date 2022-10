Canton de Berne : Un jeune de 17 ans hospitalisé suite à une rixe

Un jeune de 17 ans a été grièvement blessé lors de l’altercation et est aujourd’hui hospitalisé.

L’altercation s’est produite mardi, aux alentours de 23h25, au parc Kleine Schanze dans le canton de Berne. Un jeune de 17 ans a été grièvement blessé et est aujourd’hui hospitalisé. Quatre personnes âgées entre 17 et 33 ans sont suspectées d’avoir participé à la bagarre et ont pu être interpellées.