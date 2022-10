Zurich : Un jeune de 17 ans meurt lors d’une altercation

Une personne est décédée lors d’une dispute à Oetwil am See (ZH) dans la nuit de samedi à dimanche. Une autre a été grièvement blessée. Un témoin raconte: «Nous avons quitté la fête foraine vers minuit et nous nous dirigions vers le centre. Soudain, nous avons vu un jeune allongé sur le sol, inconscient. Il portait des blessures au couteau.» Des passants lui auraient immédiatement apporté les premiers secours. «Par chance, il a repris conscience» poursuit le témoin. Mais des cris d’autres passants ont retenti et il a vu un autre blessé à proximité, immobile et couvert de sang, gisant sous un camion.