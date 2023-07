Penthaz: un jeune de 17 ans tue une femme de 18 ans

La tranquille bourgade de Penthaz (VD) a été secouée par un dramatique événement, mardi en fin de matinée. Une personne a d’abord été témoin d’une agression sur la voie publique et a alerté la police vaudoise. Celle-ci s’est immédiatement rendue sur place mais il était malheureusement déjà trop tard. «Les secours et la police ont retrouvé, dans un champ, la victime âgée de 18 ans, atteinte de plusieurs coups de couteau, décédée», indique-t-elle dans son communiqué. Selon nos informations, les deux jeunes entretenaient une relation.

La police s’est alors mise en quête du suspect, qui avait pris la fuite. Le Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD) ainsi que la brigade canine ont été mobilisés. «Grâce à l’important dispositif policier mis en place, un suspect de nationalité suisse, âgé de 17 ans, a été interpellé rapidement», écrit-elle. L’intervention a nécessité un ralentissement du trafic ferroviaire des CFF. C’est aux abord des voies que l’interpellation a eu lieu et on craignait que le jeune homme ne tente de fuir à travers les voies et ne mette sa vie en danger.