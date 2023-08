Un jeune de 18 ans abattu à Nîmes, 48h après la mort d’un enfant de 10 ans

La victime, qui est «connue des services de police et de justice», vient d’une ville extérieure à Nîmes, a indiqué le Parquet.

Enquête pour «meurtre en bande organisée»

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin présidera une réunion sur ce nouvel homicide en fin de matinée à Paris et se rendra sur place vendredi, a appris l’AFP auprès de son entourage. Les secours, appelés un peu avant 04H00 du matin, ont retrouvé le jeune homme blessé à l’abdomen et inanimé dans une rue de Pissevin, quartier de tours en périphérie ouest de Nîmes, selon une source policière et le Parquet de cette ville.