Bâle-Campagne : Un jeune de 18 ans meurt poignardé pendant une dispute

Une dispute entre deux jeunes de 17 et 18 ans a dégénéré à Böckten (BL). Le premier a poignardé le second,qui est décédé sur les lieux.

Vendredi matin, peu après 9 h, une altercation entre deux jeunes hommes a dégénéré sur un parking de Böckten (BL). Selon les premières informations de la police cantonale de Bâle-Campagne, les deux individus, des Suisses âgés de 17 et 18 ans ont commencé par se disputer verbalement. Le plus jeune des deux a soudain sorti un couteau et a grièvement blessé sa victime au niveau de la poitrine.