Baldegg

Un jeune de 18 ans se noie dans un lac lucernois

Un jeune homme a coulé lors d’une baignade. Bien que ses amis aient donné l’alerte immédiatement, les secours n’ont pas pu le réanimer.

Le maître-nageur et des baigneurs ont immédiatement lancé des recherches, précise la police. La victime a été retrouvée quelques minutes plus tard à une profondeur de six à huit mètres. La réanimation n'a pas fonctionné et le malheureux est décédé.