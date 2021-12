France : Un jeune interpellé après le meurtre de sa grand-mère

Mercredi, un jeune homme a reconnu avoir tué sa grand-mère, près de Lyon (F), et a indiqué où se trouvait le corps. Il vivait chez l’octogénaire au moment des faits.

Des «relations compliquées»

Samedi, un homme s’est rendu auprès des services de police de Lyon, pour signaler la disparition inquiétante de sa mère octogénaire. Deux jours plus tard, l’ex-épouse du déclarant s’est aussi présentée aux enquêteurs, indiquant ne plus avoir de nouvelles de son fils, le suspect, et précisant que ce dernier entretenait des «relations compliquées» avec sa grand-mère chez qui il habitait.

Après l’arrestation du jeune homme et sur les indications de ce dernier, les policiers ont retrouvé mardi le corps de la grand-mère dans un bosquet de la commune de Caluire-et-Cuire. «Les investigations se poursuivent désormais des chefs d’homicide volontaire et devront déterminer les causes et circonstances exactes de ce passage à l’acte», a conclu le parquet.