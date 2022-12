Genève : Un jeune frappé à la tête a fait plusieurs jours dans le coma

Une violente agression, le 15 novembre aux Eaux-Vives, a envoyé à l’hôpital un jeune homme, qui y a passé plusieurs jours dans le coma. Grièvement touché à la tête, sa vie n’est heureusement plus en danger. Cet apprenti âgé de 18 ans a été la cible d’une bande. Un adolescent l’a abordé vers 18h et lui a demandé dans quel quartier il vivait. Celui-ci a alors prévenu des amis qui se sont ensuite déchaînés sur la victime. Elle a d’abord été frappée au visage et s’est écroulée. Les coups se sont poursuivis lorsqu’elle était à terre. Un objet métallique aurait pu être utilisé.