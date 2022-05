Genève: Un jeune héros kosovar a sauvé la vie d’une Serbe

«J’étais morte et j’ai été ramenée à la vie», synthétise Ivana. Dimanche 24 avril au soir , le matelas de la sexagénaire s’est embrasé pour une raison encore indéterminée. Gravement intoxiquée, elle a passé quatre jours à l’hôpital avant de rentrer chez elle, aux Eaux-Vives. Une issue heureuse rendue possible par le courage de Mexhid, qui passait là par hasard.

«Quelqu’un criait à un balcon. De la fumée sortait d’une fenêtre au rez. J’ai levé le store et je suis entré. Il y avait tant de fumée que je ne trouvais personne. Je suis ressorti respirer et j’y suis retourné. Là, j’ai pu traîner Ivana jusqu’à la fenêtre, mais pas la sortir. Un voisin m’a donné un linge mouillé, j’y suis à nouveau allé car je pensais qu’un enfant était encore dedans.» Ce n’était pas le cas. Les pompiers sont alors arrivés.

L’histoire est d’autant plus belle qu’Ivana est d’origine serbe et que Mexhid est Kosovar, des peuples qui ont été en guerre. Les deux protagonistes sont loin de cette animosité. «Il s’est jeté dans le brasier alors que d’autres auraient pensé à leur cul», loue Ivana, qui sourit du hasard ayant fait «qu’un Kosovar ait sauvé une Serbe le soir de la Pâque orthodoxe et en plein ramadan».