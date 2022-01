Hockey sur glace – Un jeune hockeyeur décède dans de tristes circonstances

Selon les autorités locales, Teddy est tombé sur la glace . Au même moment, un autre joueur n’a pas eu le temps de s’arrêter , et les deux joueurs sont entrés en collision.

Toujours selon les sources locales, son père a vécu l’enfer car il assistait au match lorsque le terrible accident s’est produit. Les secours n’ont rien pu faire , et le décès du garçon a été confirmé dès son arrivée à l ’ hôpital.

Hommages dans le monde entier

À la suite de cet horrible événement, la NHL a réagi pour adresser ses condoléances à la famille Balkind: « La Ligue nationale de hockey pleure le décès tragique de Teddy Balkind, un membre de la famille du hockey perdu trop tôt. Nous adressons nos prières et nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses coéquipiers de St. Luke et à ses nombreux amis. »