Marseille (F) : Un jeune homme abattu à la kalachnikov

Un individu connu des services de police a été tué dans la cité phocéenne, dans la nuit de dimanche à lundi. La veille, un drame similaire était survenu dans un autre arrondissement.

L’homme tué dans le 15e arrondissement de Marseille, dans le nord de la ville, était connu de services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, selon une source policière. L’homicide a eu lieu dans la cité de la Savine, où la police avait effectué un vaste coup de filet un an plus tôt. Elle avait alors saisi des centaines de kilos de cannabis, des armes et des centaines de milliers d’euros en liquide.