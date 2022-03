Vallorbe (VD) : Un jeune homme de 18 ans perd la vie dans un accident

La voiture dans laquelle il se trouvait est sortie de la route et a fait plusieurs tonneaux. La victime n’avait pas sa ceinture de sécurité.

Mardi vers 21h55, un accident mortel de la circulation s’est produit sur la route des Grands-Bois reliant Vallorbe à Bretonnières. Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur, un Polonais de 18 ans, a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison encore indéterminée. Son véhicule est sorti de la route et a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course à une cinquantaine de mètres en contrebas.

Les autres étaient attachés

Quant au conducteur et aux deux autres occupants, tous trois porteurs de la ceinture de sécurité au moment de l’accident, ils ont pu s'extraire par eux-mêmes de l'habitacle et appeler les secours. Ils ont été acheminés en ambulance à l’Etablissement hospitalier du Nord vaudois (EHNV) à Yverdon. Leurs jours ne sont pas en danger. La procureure de service a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de cet accident. La route a été fermée à la circulation jusqu’au matin le temps de l’intervention et pour les besoins du constat.

Cet événement a nécessité l’intervention de plusieurs patrouilles de gendarmerie, de deux équipages d’ambulanciers, d’un hélicoptère de la REGA, du personnel de la Direction générale de la mobilité et des routes, des pompiers du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL) appuyés du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP), ainsi que des pompiers d’Orbe et des intervenants de l'Équipe de soutien d’urgence (ESU).