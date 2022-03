Neuchâtel : Un jeune homme de 21 ans violemment tabassé par des ados

La police lance un appel à témoins, afin de retrouver un groupe d’individus ayant pris à partie un employé du cinéma Apollo.

La police lance un appel à témoins. Les agresseurs répondent au signalement suivant: cinq à six jeunes garçons âgés entre 15 et 17 ans, type européen, vestes à capuche de couleur sombre. Un individu était habillé en gris. Ils s'expriment en français. Un adulte, type européen, âgé entre 25 et 30 ans, habillé de noir, est passé au milieu de ce groupe et a parlé aux protagonistes. La police le recherche également. Toute personne ayant assisté à cette agression ou ayant des informations est invitée à prendre contact avec la police neuchâteloise au 032 889 90 00.