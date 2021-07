Saint-Prex (VD) : Un homme de 22 ans interpellé avec 19 pétards

Mardi 13 juillet 2021, vers 21h20, la police a interpellé un individu qui circulait avec son automobile à Saint-Prex (VD). Lors de la fouille de son véhicule, 19 engins pyrotechniques (8 grandes et 11 petites) ont été retrouvés et séquestrés. Le jeune homme âgé de 22 ans, domicilié dans la région, a admis s’adonner à la vente de ces explosifs et avoir acheté et récupéré cette marchandise dans un pays voisin. L’infraction commise dans ce genre de cas est considérée comme un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une amende et d’une inscription au casier judiciaire.