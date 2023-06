Un jeune homme de 23 ans meurt dans un accident de voiture

Un accident de voiture a fait un mort dans la nuit de jeudi à vendredi aux alentours de minuit et demi. Selon les premières informations de la police cantonale zurichoise, un conducteur de 23 ans circulait de Boppelsen (ZH) en direction de la vallée. À la sortie de la commune, il s’est – pour des raisons encore inconnues – déporté sur la droite, a traversé des buissons et a finalement terminé sa course trois mètres plus bas dans un jardin privé.