Tunisie : Un jeune homme décapité dans une attaque «terroriste»

Les autorités tunisiennes ont annoncé ce dimanche la mort d’un jeune berger de 20 ans, décapité probablement par un groupe terroriste.

«Le corps décapité d’un jeune homme a été retrouvé dans la région d’Al-Soltanya, dans le gouvernorat de Kasserine, et il est probable qu’un groupe terroriste soit derrière l’attaque», a indiqué à l’AFP le substitut du procureur général au tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali.

Il faisait paître ses moutons

En 2015, Mabrouk Soltani, 17 ans, avait été décapité par un groupe extrémiste, un assassinat qui avait secoué l’opinion publique. Ses assassins avaient ordonné à son cousin, témoin de la scène, de ramener la tête enveloppée dans du plastique à la famille, selon des proches et le ministère de l’Intérieur.

Deux années plus tard, son frère aîné, Khalifa Soltani, avait été retrouvé mort lors d’une opération de ratissage lancée après l’annonce de son enlèvement par un groupe «terroriste», dans la même région. Ces deux assassinats avaient été revendiqués par le groupe djihadiste Etat islamique (EI).

Dans un bref communiqué dimanche, le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi a dénoncé une «opération terroriste», soulignant que la guerre contre ce phénomène «doit se poursuivre sans relâche et avec la même ferme détermination».

Etat d’urgence

Le Premier ministre a également demandé aux ministres de la Défense et de l’Intérieur d’intensifier les efforts pour «arrêter les auteurs et planificateurs de ces opérations et les punir».