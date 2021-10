France : Un jeune homme dépouillé et frappé à coups de machette

Deux individus ont fait vivre un enfer à un habitant de 27 ans qui marchait dans la rue, samedi après-midi à Bordeaux.

Un jeune homme de 27 ans était en train de marcher dans rue de Bordeaux (sud-ouest) samedi après-midi, quand deux individus ont surgi de l’entrée d’un immeuble. Armés d’une machette, les deux agresseurs ont menacé leur victime, qu’ils ont entraînée vers l’accès handicapé. Le jeune homme a été forcé à se mettre à genoux, puis s’est fait dépouiller. Il a appelé à l’aide en entendant des bruits de pas dans la rue, ce qui lui valu d’être poursuivi, rattrapé et roué de coups de poing, de pied et de machette.

Alerté par les cris de la victime, un passant est allé frapper à la porte de l’accès, faisant fuir les agresseurs, rapporte «Sud Ouest». Le jeune homme a finalement pu sortir seul et a été pris en charge par les pompiers. Il a été hospitalisé et devrait bientôt être entendu par les autorités. Une enquête pour extorsion, vol avec arme et séquestration a été ouverte. Il s’agira notamment de déterminer s’il s’agissait d’un règlement de comptes ou d’un vol crapuleux.