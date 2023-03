États-Unis: Il tire sur deux employés de son lycée avant de fuir

Getty Images via AFP

Réagissant à un appel d’urgence, la police et les secours «sont très vite arrivés sur les lieux et ont découvert deux hommes souffrant de blessures par balle», a déclaré le chef de la police de Denver, Ron Thomas. Les deux blessés, dont l’un grièvement, ont été transportés à l’hôpital.

Le suspect était fouillé tous les matins à son arrivée au lycée, a détaillé Ron Thomas, expliquant que ce type de procédures était généralement mis en place en cas de motifs d’inquiétude liés à un comportement antérieur. L’élève, dont le nom n’a pas été rendu public, «est un jeune Afro-Américain portant une coupe afro et un pull à capuche avec un astronaute dessus», et est considéré comme «armé et dangereux», a mis en garde le maire de la ville, Michael Hancock.