Nyon (VD) : Un jeune homme jugé pour le vol de 120 animaux

Le procès d’un homme ayant dérobé chèvres, moutons, tortues, poules et coqs s’est déroulé mardi au Tribunal d’arrondissement de La Côte.

Entre 2017 et 2020, un jeune homme a volé une multitude d’animaux, principalement dans les régions de la Côte et de Vevey. A son tableau de chasse figure des tortues, des chèvres, des moutons, des poules, des coqs, une oie, un cheval et un âne. Au total, plus de 120 bêtes ont été dérobées, détenues dans divers endroits du canton voire maltraitées, car manquant d’eau, de nourriture et de soins. Certaines sont mortes de faim, d’autres ont été abandonnées sur la voie publique. Mardi, le Tribunal d’arrondissement de la Côte était saisi de ce cas hors norme.