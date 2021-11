Fribourg : Il profite des croyances de la famille de son ex pour la violer

La justice fribourgeoise vient de condamner à six mois de prison ferme un ressortissant portugais qui a violé et insulté son ex, de confession musulmane.

La victime ne pouvait ni crier ni se débattre de peur de réveiller ses parents (photo prétexte). Getty Images/iStockphoto

Durant leur relation, qualifiée de toxique, elle lui avait avoué craindre que sa famille la tue si elle apprenait qu’ils étaient ensemble et qu’elle avait perdu sa virginité. Cette crainte, liée à la confession musulmane des parents de la jeune femme, son ex-petit-ami en a largement profité pour lui imposer sa volonté, en la menaçant de tout leur révéler, explique «La Liberté».

En 2019, l’accusé est allé jusqu’à la violer. Ce soir-là, elle l’avait laissé entrer par la fenêtre de sa chambre, de peur qu’il ne fasse du boucan et réveille ses parents. Et c’est pour cette même raison qu’elle n’a pas réussi à crier et se débattre lorsqu’il l’a forcée à avoir une relation intime. Aujourd’hui encore, elle demeure traumatisée. Vendredi, le jeune ressortissant portugais a été condamné à deux ans et demi de prison, dont six mois ferme, pour viol, injures, menaces et contrainte. Le Tribunal de la Sarine a en revanche renoncé à une expulsion du territoire.