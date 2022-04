Canton de Zurich : Un jeune homme sur cinq porte un couteau sur lui

De plus en plus de mineurs possèdent une lame… et s'en servent. Dirk Baier, expert et chercheur dans le domaine de la délinquance, explique ce phénomène.

helena mueller

Dix-huit mineurs ont été arrêtés l’an dernier pour homicide ou tentative d'homicide avec une arme blanche en Suisse. Il y a cinq ans, leur nombre ne s’élevait qu’à trois. Une enquête non-représentative (lire encadré) de la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) révèle désormais que les jeunes - indépendamment de leur origine - sont de plus en plus enclins à porter un couteau sur eux.

Un jeune homme zurichois sur cinq, âgé entre 12 et 18 ans, a ainsi déclaré porter un couteau sur lui. Pour les jeunes filles, ce taux n’est que de 1 sur 10 environ. Interrogé, Dirk Baier, directeur de l'Institut pour la délinquance et la prévention de la criminalité à la ZHAW et auteur de l'enquête, explique le contexte.

«D'une part, il est très facile de se procurer des couteaux», affirme Dirk Baier. D'autre part, note-t-il, il existe une tendance générale à une plus grande propension à la violence. «Les jeunes hommes en particulier veulent de plus en plus souligner leur virilité par la violence et la domination», poursuit l’expert. Un couteau serait ainsi un symbole servant cet objectif.

«Expression d’une personnalité antisociale»

L’étude a révélé que les armes blanches sont particulièrement appréciées par les jeunes de 14 à 16 ans. Un fait que Dirk Baier qualifie d’«inquiétant». Selon lui, cela s’explique par la forte valeur symbolique du couteau: «Celui qui possède un couteau illégal jouit d'une certaine reconnaissance parmi ses pairs.»

Pour finir, Dirk Baier affirme que porter sur soi un couteau est «l'expression d'une personnalité antisociale». «Il s'agit de jeunes gens qui enfreignent les normes sociales de la vie en commun et qui ont tendance à être impulsifs et violents.»



Quelques informations sur le sondage Au total, 1945 jeunes du canton de Zurich âgés de 12 à 18 ans ont participé à l'enquête non-représentative de la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW), du 1er décembre 2021 au 28 janvier 2022. Le sondage a été réalisé dans le cadre d'une enquête sur le bien-être des jeunes pendant deux ans de pandémie.