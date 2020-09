Le record de la défaite la plus rapide, signée par l’Australien Bernard Tomic (28 minutes), a bien failli tomber samedi. Détenteur d’une wild-card pour les qualifications du Challenger de Biella (Italie), Pietro Buscaglione a subi une cuisante défaite en 30 minutes dont il se rappellera longtemps.

Né en 2005 et âgé de 14 ans, l’adolescent s’est incliné 6-0 6-0 face à Alexandre Müller, 238e joueur mondial et éliminé au 2e tour des qualifications à Roland-Garros cette semaine. Et comme si cela ne suffisait pas, le Français de 23 ans a validé sa victoire sur un service à la cuillère en forme d’ace. Sans pitié.