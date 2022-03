Jura – Un jeune Jurassien remporte l’argent aux Olympiades suisses de philosophie

Classement final

Or: Noah Rosenbaum, Gymnasium Oberwil (BL), et Philipp Altmann, Gymnasium am Münsterplatz (BS).

Argent: Mathys Douma, Lycée cantonal Porrentruy (JU), et Thomas Zaugg, Gymnasium Kirchenfeld (BE).

Bronze: Nicolas Hatt, Kantonsschule Zürcher Oberland (ZH), et Dominik Steiger, Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene (ZH).

Ont également participé: Aline Rihm, Gymnasium Hofwil (BE); Bode Obwegeser, Kantonsschule Wil (SG); Florian Angéloz, Collège de Gambach (FR); Julia Zajac, Istituto Elvetico Salesiani Don Bosco (TI); Laurine Frauchiger, Kantonsschule Wil (SG); Leonardo Francesco Calmetta, Istituto Elvetico Salesiani Don Bosco (TI); Sarah Pritscher, Gymnasium Lerbermatt (BE).