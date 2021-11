Crise migratoire : Un jeune migrant syrien retrouvé mort à la frontière polono-bélarusse

Ce décès porterait à 11 le nombre de victimes mortelles de la crise migratoire en cours à la frontière polono-bélarusse. Le gouvernement de Minsk est pointé du doigt par l’Union européenne.

Le corps d’un jeune Syrien a été découvert près de la frontière entre le Bélarus et la Pologne, a annoncé samedi la police polonaise. «Le corps d’un jeune homme de nationalité syrienne a été découvert hier, dans les bois, près de Wolka Terechowska», peut-on lire dans un communiqué de la police de la région de Podlasie (est). Selon ce texte, «les causes du décès n’ont pas pu être déterminées sur place».

Ce décès porterait à 11 le nombre de victimes mortelles de la crise migratoire à cette frontière entre l’UE et le Bélarus, selon les estimations des médias. Par ailleurs, les policiers ont signalé une nouvelle tentative nocturne de passage forcé de la frontière par «une centaine de personnes», dans cette même région de Wolka Terechowska. «À la vue de policiers et soldats, les personnes se trouvant du côté bélarusse se sont enfuies dans la forêt», selon la police. Des milliers de migrants, la plupart originaires d’Afrique et du Proche-Orient, ont franchi ou tenté de franchir au cours des derniers mois la frontière du Bélarus pour entrer en Lituanie, en Pologne ou en Lettonie.